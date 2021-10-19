В России предложено объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю из-за резкого роста числа случаев с COVID-19.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю из-за резкого роста числа случаев с COVID-19.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом Т. Голикова заявила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года", — сказала она.

После ноябрьских выходных регионам следует "аккуратно открывать" отрасли, добавила Голикова.

Она предложила работодателям на месяц перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку. Также регионам рекомендовали решить вопрос о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.

Как считает вице-премьер, сотрудникам необходимо предоставить два выходных для вакцинации.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, и это, безусловно, мы это с вами наблюдаем ежедневно, отражается на показателях смертности населения", — отметила вице-премьер.