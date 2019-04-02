В России предлагается ввести налог для туристов

Минфин России планирует ввести в Налоговый кодекс гостиничный сбор. Применение нового налога ожидается ввести во всех городах и муниципальных образованиях после 1 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Введение нового налога обусловлено необходимостью создания дополнительных источников дохода для местных бюджетов за счет обложения гостиниц и иных средств размещения, которые расположены не только в курортных, но и в других местностях.

Ставку сбора определят органы местного самоуправления, но она не может быть выше 100 рублей с человека в день. При этом, размер налога может меняться в зависимости от сезона, категории гостиницы и ее расположения.