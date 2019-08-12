​В России потушили 53 лесных пожара за сутки

На территории России за сутки удалось ликвидировать 53 природных пожара на площади более 5 тыс. га.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5 717 га», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, на территории страны действуют 202 лесных пожара на площади 283 167 га.

Наибольшая площадь пожаров по-прежнему зафиксирована в Иркутской области (146 747 га) и в Красноярском крае (126 125 га).