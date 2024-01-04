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В России после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых

В России после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых В Чувашской республике РФ после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых.
В регионе
4 января 2024 г. 06:18
В России после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых

В Чувашской республике РФ после пожара госпитализированы трое детей и шестеро взрослых.

Как передает Report, об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

"Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка", - заявили в экстренных службах.

Инцидент произошел в чувашской деревне Кожар-Яндоба - в частном секторе загорелся жилой дом и дворовые постройки. Площадь пожара составила почти 200 квадратных метров.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada yanğın zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb

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