В России порядка 50 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента

Порядка 50 тыс. россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента на данный момент.

Порядка 50 тыс. россиян приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента на данный момент.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Борисов в ходе презентации доклада Фонда исследования проблем демократии.

"Досрочное голосование началось с 25 февраля, уже порядка 50 тыс. избирателей Российской Федерации воспользовались этим правом в труднодоступных и на удаленных территориях", - сказал Борисов.

По его словам, на сегодняшний день в рамках организации избирательного процесса подали заявления на прикрепление к другому участку более 2,3 млн человек, а для участия в дистанционном электронном голосовании без учета московской платформы подали заявки 3,5 млн избирателей. "Население активно участвует в избирательном процессе", - сказал Борисов.

Он уточнил, что настоящее время ЦИК вышла на финишную прямую в рамках организации процесса голосования перед основными тремя днями выборов - 15,16 и 17 марта.

"В целом процесс идет нормально и полностью в соответствии с требованиями избирательного законодательства", - отметил Борисов.