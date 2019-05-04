​В России погиб военнослужащий из-за подрыва боеприпаса

Пятеро военнослужащих на полигоне в Свердловской области пострадали из-за подрыва боеприпаса, один из них от полученных ранений умер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Комиссия ЦВО совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы. По предварительным данным, 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса", - говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

В пресс-службе добавили, что пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана необходимая медицинская помощь.