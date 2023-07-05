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В России подтверждены четыре случая заражения сибирской язвой

В России подтверждены четыре случая заражения сибирской язвой Сибирская язва выявлена у четырех жителей Тувы, принимающих участие в разделке туши больной лошади. При этом, сообщается, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы на территории России исключена.
В регионе
5 июля 2023 г. 13:06
В России подтверждены четыре случая заражения сибирской язвой

Сибирская язва выявлена у четырех жителей Тувы, принимающих участие в разделке туши больной лошади. При этом, сообщается, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы на территории России исключена.

Об этом передает Report cо ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщили о том, что в Туве пастух и его знакомые разделали лошадь, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области. После этого мужчины употребили мясо в пищу.

Сейчас в районе, где была обнаружена инфекция, работают специалисты Россельхознадзора, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболеваний сибирской язвой. Мясо убитой лошади изъято из оборота и уничтожено.

По данным ведомства, в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержатся 74 лошади и другие животные. Отмечается, что животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации.

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