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В России подросток совершил ДТП, погибли пять человек

В России подросток совершил ДТП, погибли пять человек Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Ростовской области, пять человек из шести, находившихся в машине, погибли
В регионе
18 апреля 2021 г. 09:56
В России подросток совершил ДТП, погибли пять человек

Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Ростовской области, пять человек из шести, находившихся в машине, погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, транспортным средством управлял несовершеннолетний водитель 2007 года рождения. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте", - говорится в сообщении.

В мэрии Новочеркасска в свою очередь уточнили, что пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что ДТП произошло в городе Новочеркасске. Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. Личности находившихся в салоне устанавливаются.

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