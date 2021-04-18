В России подросток совершил ДТП, погибли пять человек

Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Ростовской области, пять человек из шести, находившихся в машине, погибли

Автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Ростовской области, пять человек из шести, находившихся в машине, погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, транспортным средством управлял несовершеннолетний водитель 2007 года рождения. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации, остальные погибли на месте", - говорится в сообщении.

В мэрии Новочеркасска в свою очередь уточнили, что пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что ДТП произошло в городе Новочеркасске. Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево в районе дома №4 по Машиностроительному переулку. Личности находившихся в салоне устанавливаются.