О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России подросток хотел устроить теракт, собрав бомбу по инструкциям из интернета

В России подросток хотел устроить теракт, собрав бомбу по инструкциям из интернета На съемной квартире молодого человека нашли химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства
В регионе
25 декабря 2020 г. 13:48
В России подросток хотел устроить теракт, собрав бомбу по инструкциям из интернета

В Тамбове студент колледжа хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете РФ.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что он планировал взорвать самодельное устройство, которое он изготовил по инструкциям в интернете.

23 декабря сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия. На съемной квартире молодого человека нашли химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
Шамахинское село Сагиян переименовано в Гюнешли
25 декабря 2020 г. 11:52
ANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
ФотоANAMA представила новые доказательства применения Арменией фосфорных снарядов
25 декабря 2020 г. 11:20
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
Президент и первая леди побывали в Губадлинском и Зангиланском районах
24 декабря 2020 г. 19:52
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30
Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении
Президент Ильхам Алиев сделал предупреждение Армении
24 декабря 2020 г. 17:15
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель
24 декабря 2020 г. 17:03
Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева
Освобождение земель – самый успешный результат деятельности Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:57
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Сегодня день рождения президента Ильхама Алиева
ФотоСегодня день рождения президента Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 00:00
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
Решение правительства о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов
23 декабря 2020 г. 20:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi