В России подросток хотел устроить теракт, собрав бомбу по инструкциям из интернета

На съемной квартире молодого человека нашли химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства

В Тамбове студент колледжа хотел собрать бомбу по инструкциям из интернета и устроить теракт. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Следственном комитете РФ.

"По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что он планировал взорвать самодельное устройство, которое он изготовил по инструкциям в интернете.

23 декабря сотрудники ФСБ пресекли противоправные действия. На съемной квартире молодого человека нашли химические вещества и предметы, предназначенные для изготовления взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта".