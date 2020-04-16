​В России подросток готовил вооруженное нападение на школу

ФСБ России задержала в Красноярске 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после экспертиз оружия и боеприпасов и иных предметов и документов.

На видео, которое распространил ЦОС ФСБ, один из оперативников сообщает, что в строении обнаружены предмет, похожий на обрез, патроны к нему и четыре предмета, схожих со взрывным устройством, с надписью "Исход". На вопрос оперативника "Это ваше?" подросток отвечает утвердительно. На вопрос "Зачем?" подросток ответил: "Для выстрелов в школе". На уточняющий вопрос он ответил, что планировал нападение 19-20 апреля.