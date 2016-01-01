Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В России подорожали билеты на поезда.

Как передает Report, тарифы РЖД на перевозки в купе, вагонах СВ и класса «Люкс» выросли на 5%.

При этом в разные календарные периоды стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах будет изменяться.

В частности, за полцены можно будет уехать 8 и 9 мая, 15%-ю скидку получить с 1 по 18 февраля, и сэкономить каждый десятый рубль в поездках с 1 по 31 января и с 9 марта по 28 апреля.

Подорожал проезд и в общественном транспорте Москвы и Петербурга. В столице, по расчётам мэрии, рост цен составит в среднем 7%. В основном, повысилась стоимость билетов на большое число поездок.

В Петербурге проезд на метро подорожал с 31 рубля до 35 рублей, на наземном транспорте — с 28 рублей до 30 рублей. Что касается авиаперелётов, то участники рынка предсказывают рост тарифов на 10–15% в год.