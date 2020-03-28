В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 166 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 166,7 тысячи человек. Как передает Report, об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истёкший период 2020 года находились 250 989 человек, по состоянию на 27 марта под контролем остаются 166 739 человек", — заявили в ведомстве..

Указывается, что в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 223,5 тыс. лабораторных исследований по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что под наблюдением медиков находятся 145,1 тыс. человек.

По последним данным, в России зафиксировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.