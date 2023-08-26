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В России по итогам года прогнозируют сокращение экспорта на $40 млрд

В России по итогам года прогнозируют сокращение экспорта на $40 млрд Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8% или $40 млрд из-за роста цен.
В регионе
26 августа 2023 г. 08:53
В России по итогам года прогнозируют сокращение экспорта на $40 млрд

Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8% или $40 млрд из-за роста цен.

Как передает Report, такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом, в прошлом году у нас было за $500 млрд, сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами", - сказал Клепач.

По его словам, значительно снизился объем экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. При этом, эксперт подчеркнул, что экспорт зерна не снижается.

"По другим направлениям я считаю, что будет снижение, но ценовая динамика позволяет наращивать экспорт, и на 2024 год экспорт будет расти. Но рекорд 2021-2022 года мы не скоро побьем", - добавил собеседник агентства.

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Версия на английском языке Russia expects $40B decline in exports by year-end

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