В России по итогам года прогнозируют сокращение экспорта на $40 млрд

Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8% или $40 млрд из-за роста цен.

Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8% или $40 млрд из-за роста цен.

Как передает Report , такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом, в прошлом году у нас было за $500 млрд, сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами", - сказал Клепач.

По его словам, значительно снизился объем экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. При этом, эксперт подчеркнул, что экспорт зерна не снижается.

"По другим направлениям я считаю, что будет снижение, но ценовая динамика позволяет наращивать экспорт, и на 2024 год экспорт будет расти. Но рекорд 2021-2022 года мы не скоро побьем", - добавил собеседник агентства.