В России планируют создать аналог Booking

Российское правительство обсуждает создание национальной системы бронирования отелей и туристических услуг.

Российское правительство обсуждает создание национальной системы бронирования отелей и туристических услуг.

Как передает Report, об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект входит в план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. В общей сложности в нем 116 пунктов, в том числе проекты по развитию сельского туризма, созданию сети детских военно-исторических лагерей, созданию и эксплуатации национальной системы бронирования туристических услуг и другие.

Согласно документу, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Срок реализации проекта — четвертый квартал 2024 года.

Планы создания "аналога Booking.com" на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года. Тогда проект попал в план реализации стратегии развития отрасли до 2020 года, а его исполнение планировалось в 2015 году, однако развития он так и не получил.