В России перевернулся автобус с туристами - ВИДЕО

Двадцать человек получили травмы в результате опрокидывания туристического автобуса в Гагинском районе Нижегородской области, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пострадали 20 человек. Детей нет, погибших нет", - сказали в пресс-службе главка.

По данным МЧС, пострадавшие отправлены в Гагинскую, Большеболдинскую и Починковскую центральные районные больницы. "Остальные пассажиры - девять человек - на автобусах Гагинского автотранспортного хозяйства будут доставлены в гостиницу в селе Большое Болдино", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что движение на трассе не затруднено.

Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте.