В России пенсионер застрелил двух человек, ещё двое ранены

В Вилюйском районе Якутии (Россия) пенсионер застрелил двух мужчин, ещё двое ранены.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Утром 11 июня в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение, что 54-летний житель села Кирово, предположительно в ходе бытового конфликта, из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших 45, 28, 27 и 26 лет доставили в больницу, где двое из них скончались от полученных травм.

С местом происшествия отсутствует дорожное сообщение, поэтому следственно-оперативной группе пришлось вылететь на место трагедии на вертолёте. Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия, подозреваемый в убийстве задержан.