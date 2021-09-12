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В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области (Россия).
В регионе
12 сентября 2021 г. 20:28
В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области (Россия).

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что несколько человек пострадали.

Отмечается, что при посадке самолет разрушился. Несколько человек успели выбраться из салона.

В МЧС РФ подтвердили информацию о жесткой посадке. "Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели", - заявили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada L-410 sərnişin təyyarəsi sərt eniş edib, xəsarət alanlar var

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