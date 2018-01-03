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    В России пантера насмерть загрызла мужчину

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме в Истринском районе Московской области. Как передает Report, об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

    Инцидент произошел в деревне Обновленный труд. По предварительным данным, пантера напала на смотрителя частного питомника, когда тот вошел в вольер, чтобы ее покормить.

    Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

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