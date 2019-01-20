В России отметили годовщину трагедии 20 Января - ФОТО

Москва. 20 января. REPORT.AZ/ В посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялась церемония поминовения в связи с 29-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передаёт Report, вместе с проживающими в этой стране соотечественниками, представителями азербайджанской диаспоры, руководители и представители дипломатических корпусов, аккредитованных в России, представители российской общественности и политические деятели почтили память шехидов, пожертвовавших свои жизни ради свободы азербайджанского народа.

Во время мероприятия, вниманию гостей был представлен фотостенд, посвящённый трагедии 20 Января.

До начала выступлений гостям дали подробную информацию о массовом убийстве, совершённом в ночь с 19 на 20 января.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что современное Российское государство не имеет никакого отношения к событиям 20 Января.

«Некоторые хотят представить события, произошедшие в советский период, в ином свете», – сказал посол.

Он подчеркнул, что ни азербайджанский народ, ни государство, ни президент Азербайджана не приравнивают современную Россию к Советскому Союзу.

«Хотелось бы отметить, что 21 января Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе со своей семьёй пришёл именно в это здание (здание нынешнего посольства Азербайджана – ред.) Несмотря на бытность СССР, Гейдар Алиев разоблачил преступные действия тогдашнего советского руководства, первым дал правовую оценку событиям 20 Января», – отметил посол.

Он заявил, что азербайджанский народ никогда не забудет шехидов, и подчеркнул, что после событий 20 Января Азербайджан встал на путь независимости, с которого никогда не сойдёт.

В свою очередь депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Савельев в своём выступлении отметил, что за бедствия, навлечённые на азербайджанские народ, бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв должен предстать перед судом, и виновные должны ответить, чтобы подобные трагедии не повторялись впредь.

Политический эксперт Григорий Трофимчук заявил, что события 20 Января стали результатом халатности и преступной безответственности советского руководства.

Игбал Рустамов