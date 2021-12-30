В России отменили техосмотр для личных автомобилей и мотоциклов

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря.

От техосмотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд.

При этом данная процедура останется обязательной для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Кроме того, обязательный техосмотр сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, а также в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Исключаются случаи, когда у водителя есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД отправляют транспорт на техосмотр. Это будет возможным лишь в случае очевидной технической неисправности транспорта, угрожающей безопасности дорожного движения. Владельцев личных автомобилей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. При этом в правилах дорожного движения остается пункт, согласно которому каждый автовладелец обязан следить за техническим состоянием своего транспортного средства (вне зависимости от техосмотра).

Закон коснется владельцев примерно 50 млн транспортных средств.