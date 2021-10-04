В России отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

"Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, в 12 регионах рост заболеваемости идет значительно быстрее, чем в остальных, только в 5 пока продолжается снижение. По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соотв

"Ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, в 12 регионах рост заболеваемости идет значительно быстрее, чем в остальных, только в 5 пока продолжается снижение. По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса". Как сообщает российское бюро Report, об этом сообщила об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, выбор ограничительных мер в регионах России адекватен, складывающийся с ситуацией с COVID-19. Однако, по ее словам, на сегодняшний день есть много вопросов к контролю соблюдения масочного режима в городах России.

Также отмечается ухудшение ситуации с коронавирусом в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, есть необходимость возвращения к практике проведения розыгрышей и лотерей после вакцинации: "Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, мы намерены вернуться к практике лотерей после вакцинации".