В России отказываются от устаревших советских ГОСТов

Порядка 10 тыс. действующих в России советских ГОСТов в скором времени будут отменены в связи с тем, что они устарели.

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил в интервью РИА "Новости" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, государственные стандарты, которые были приняты до 1991 года, сегодня мешают развиваться бизнесу и экономике. Он отметил, что большая часть ГОСТов относится к сфере добровольного применения. Кроме того, как сообщил Абрамов, в ближайшей перспективе они могут быть пересмотрены или вовсе отменены.

Глава Росстандарта также добавил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет.

"В 2021 году по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет - эта задача решаема", - рассказал Абрамов.

В ведомстве полагают, что использование обновленных стандартов и участие стандартизации в экосистеме позволят российским предприятиям взаимодействовать с лучшими практиками, а также перейти на современную техническую политику.