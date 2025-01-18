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В России отчитались о 46 беспилотниках, сбитых над регионами страны

В России отчитались о 46 беспилотниках, сбитых над регионами страны Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников над регионами России.
В регионе
18 января 2025 г. 08:46
В России отчитались о 46 беспилотниках, сбитых над регионами страны

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 46 украинских беспилотников над регионами России.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Курской, 7 БПЛА - над территорией Калужской, 5 БПЛА - над территорией Тульской, 3 БПЛА - над территорией Белгородской и 2 БПЛА - над территорией Воронежской области", - сообщили в российском военном ведомстве.

Отметим, что в последнее время объекты энергетической инфраструктуры РФ все чаще становятся целями для беспилотников. В начале декабря атаке дронов подверглась нефтебаза в Брянске, после чего на объекте возник крупный пожар.

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