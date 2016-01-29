​В России от вируса гриппа умерли 126 человек

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Число зарегистрированных смертей от вируса гриппа в России достигло 126 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций минздрава России Олег Салагай.

"В настоящее время подтверждено 126 смертей от гриппа", - сказал он. По данным минздрава, превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по текущей неделе составляет 48%.