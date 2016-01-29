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    ​В России от вируса гриппа умерли 126 человек

    По данным минздрава, превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по текущей неделе составляет 48%

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Число зарегистрированных смертей от вируса гриппа в России достигло 126 человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам директор департамента общественного здоровья и коммуникаций минздрава России Олег Салагай. 

    "В настоящее время подтверждено 126 смертей от гриппа", - сказал он. По данным минздрава, превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по текущей неделе составляет 48%.

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