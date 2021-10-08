В России от COVID-19 полностью привиты 42,4 млн человек

В России полный цикл вакцинации прошли 42,4 миллиона, а повторно привиты - 2,1 миллиона человек.

В России полный цикл вакцинации прошли 42,4 миллиона, а повторно привиты - 2,1 миллиона человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 42,4 миллиона человек, вакцинировано повторно 2,1 миллиона человек", - сказала Голикова журналистам.

По официальным данным Росстата, смертность в РФ в августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 32,5%, а в январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года – на 18,9%. Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19.