В России осужденные напали на сотрудников колонии, есть жертвы

В результате нападениям осужденных на сотрудников колонии в Калмыкии погиб один человек, еще семеро были ранены.

В результате нападениям осужденных на сотрудников колонии в Калмыкии погиб один человек, еще семеро были ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 5 августа в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия.

«На территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии <...> двое осужденных совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести», — сообщили в СК.

При нападении злоумышленники использовали заточенную пластину изготовления и арматуру с топорищем кустарного изготовления. Позднее они проникли на территорию общежития и напали на шестерых сотрудников исправительного учреждения, которые получили травмы различной степени тяжести.

В результате произошедшего один сотрудник колонии скончался на месте происшествия, второй был госпитализирован в больницу. Уточняется, что он находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленники были задержаны, по факту инцидента была возбуждено уголовное дело. В СК рассказали, что они отбывали сроки за совершений нескольких преступлений, в том числе грабежа и убийства.