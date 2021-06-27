В России организуют вакцинацию иностранцев и лиц без гражданства

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию на работу.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса иностранцев и лиц без гражданства, которые приезжают в Россию на работу.

Об этом сообщает российское бюро Report.

«До 15 июля 2021 года организовать для профилактики новой коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — отмечается на сайте Кремля в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Также глава государства потребовал определить финансирование данной процедуры. Помимо этого, Путин поручил до 30 июня подготовить доклад о мерах по обеспечению платной вакцинации от COVID-19 иностранцев в России. Он подчеркнул, что прививки должны делать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.