В России "омикрон"-штамм подтвержден уже у четырех граждан

В России "омикрон"-штамм коронавируса подтвердился уже у четырех туристов, вернувшихся из других стран.

В России "омикрон"-штамм коронавируса подтвердился уже у четырех туристов, вернувшихся из других стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", — отметил он в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

При этом, в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пациентов с "омикроном" по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.

Впервые данный штамм в стране выявили 6 декабря у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР.