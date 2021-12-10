О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России "омикрон"-штамм подтвержден уже у четырех граждан

В России "омикрон"-штамм подтвержден уже у четырех граждан В России "омикрон"-штамм коронавируса подтвердился уже у четырех туристов, вернувшихся из других стран.
В регионе
10 декабря 2021 г. 11:21
В России омикрон-штамм подтвержден уже у четырех граждан

В России "омикрон"-штамм коронавируса подтвердился уже у четырех туристов, вернувшихся из других стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", — отметил он в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

При этом, в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что пациентов с "омикроном" по-прежнему двое, исследование проводили два разных института.

Впервые данный штамм в стране выявили 6 декабря у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники на лечение за счет средств ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники на лечение за счет средств ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi