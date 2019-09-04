В России ограничили поставки рыбной продукции из Армении

Россельхознадзор вводит с 5 сентября временные ограничения на поставку в России продукции с предприятия, находящегося в Армении, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 5 сентября вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятиями Республики Армения ООО "Гойтекс"...", - сообщается в пресс-релизе.

В частности, поставки продукции армянского производителя запрещены из-за выявления малахитового зеленого в рыбе.

Кроме того, в связи с выявлением нарушений в отношении нескольких производителей Армении вводится режим усиленного лабораторного контроля. Контроль вводится в отношении продукции армянских ООО "Бигама-Фрут АРСП" и ООО "ФИШ-КА" - из-за случаев нарушений по рыбе.