В России ограничили доступ к Twitter

Доступ к Twitter ограничен на территории России, следует в пятницу из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Доступ к Twitter ограничен на территории России.

Как передает Report, об этом следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Согласно информации службы, доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.