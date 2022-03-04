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В России ограничили доступ к Twitter

В России ограничили доступ к Twitter Доступ к Twitter ограничен на территории России, следует в пятницу из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.
В регионе
4 марта 2022 г. 23:58
В России ограничили доступ к Twitter

Доступ к Twitter ограничен на территории России.

Как передает Report, об этом следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к ресурсам.

Согласно информации службы, доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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