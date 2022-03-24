В России ограничили доступ к интернет-сервису News.Googlе

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - указано в заявлении.