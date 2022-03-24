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В России ограничили доступ к интернет-сервису News.Googlе

В России ограничили доступ к интернет-сервису News.Googlе Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.
В регионе
24 марта 2022 г. 00:20
В России ограничили доступ к интернет-сервису News.Googlе

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - указано в заявлении.

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