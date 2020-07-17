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В России объявили внезапную проверку войск

В России объявили внезапную проверку войск В России по решению президента страны Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов
В регионе
17 июля 2020 г. 11:49
В России объявили внезапную проверку войск

В России по решению президента страны Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения,  ВДВ и морской пехоты. Как передает Report, об этом сообщает Минобороны РФ.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности  ВС РФ обеспечить безопасность на юго-западе и подготовки к учению "Кавказ-2020".

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