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В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 63 205 случаев, умерли 679 пациентов.
В регионе
23 января 2022 г. 13:12
В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 63 205 случаев, умерли 679 пациентов.

Как передает Report, об этом следует из данных оперативного штаба.

Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. "На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%", - уточняется в сообщении.

За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 6 211 человек, что меньше на 37,3% по сравнению с предшествующими сутками.

Выздоровели за сутки 23 045 человек.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll over 326,000
Версия на азербайджанском языке Rusiyada son sutkada 63 mindən çox şəxs koronavirusa yoluxub

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