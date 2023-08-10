В России обнаружили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5

Российские специалисты выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или "эрис" с апреля по август.

Российские специалисты выявили 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса EG.5 или "эрис" с апреля по август.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования в период с апреля по август 2023 года", - говорится в распространенном сообщении.

Новый вариант коронавируса EG.5 распространяется быстрее предшественников, сообщил Роспотребнадзор. При этом специалисты не отмечают изменений в тяжести заболевания, вызванного вариантом коронавируса EG.5.