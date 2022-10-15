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В России военный комиссар найден мертвым

В России военный комиссар найден мертвым В Партизанске Приморского края РФ обнаружен труп военного комиссара Романа Малика. В настоящее время обстоятельства его смерти до конца неизвестны - полиция рассматривает версии убийства или самоубийства.
В регионе
15 октября 2022 г. 13:47
В России военный комиссар найден мертвым

В Партизанске Приморского края РФ обнаружен мертвым военный комиссар Роман Малик. В настоящее время обстоятельства его смерти до конца неизвестны - полиция рассматривает версии убийства либо самоубийства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Городская администрация заявила, что военком "трагически ушел из жизни". В то же время полиция рассматривает версии убийства, а также самоубийства военнослужащего.

Умершего военкома нашли возле частного дома. Местное издание Время перемен также уточнило, что труп нашли "на заборе".

Кроме того, издание Байкал 24 добавило, что на теле военкома есть "признаки самоубийства". Однако знакомые военного комиссара отрицают суицидальные наклонности погибшего.

Роман Малик участвовал в чеченских кампаниях, а затем занимал различные должности в военкомате, в том числе руководящие.

Кроме того, издания добавляют, что российский военнослужащий "активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи".

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Версия на английском языке Russian military commissar found dead
Версия на азербайджанском языке Rusiyada hərbi komissar ölü vəziyyətdə tapılıb

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