В России обнаружен "гонконгский" грипп

Первый вирус гриппа типа А (H3N2), называемый "гонконгским" гриппом выявили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, случай оказался завозным.
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"На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 - завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий", - приводит слова А. Поповой пресс-служба Роспотребнадзора.
Первые случаи заражения вирусом "Гонконгского" гриппа были зафиксированы в середине 1968 года в одноименном городе. Вспышка была вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. От заболевания умерло от одного до четырёх миллионов человек.