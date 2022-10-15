В России обнаружен "гонконгский" грипп

Первый вирус гриппа типа А (H3N2), называемый "гонконгским" гриппом выявили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, случай оказался завозным.

Первый вирус гриппа типа А (H3N2), называемый "гонконгским" гриппом выявили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, случай оказался завозным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

"На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 - завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий", - приводит слова А. Поповой пресс-служба Роспотребнадзора.

Первые случаи заражения вирусом "Гонконгского" гриппа были зафиксированы в середине 1968 года в одноименном городе. Вспышка была вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа A, мутировавшим от H2N2. От заболевания умерло от одного до четырёх миллионов человек.