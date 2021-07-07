Задержан неизвестный, захвативший заложников в банке в России - ОБНОВЛЕНО

Неизвестный в среду взял трех заложников в отделении Сбербанка в Тюмени

Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

В результате задержания захватчика банка в Тюмени никто не пострадал.

10:44

Неизвестный взял трех заложников в отделении "Сбербанка" в Тюмени, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется", - сказал представитель экстренных служб.

***

На месте работают сотрудники полиции. Из жилого пятиэтажного дома, на первом этаже которого расположено отделение банка, эвакуированы 50 человек.

Уточняется, что трое заложников — сотрудники банка.

Сообщается, что мужчина, который захватил заложников в отделении банка в Тюмени, принес с собой сумку с якобы опасным предметом и требует деньги.