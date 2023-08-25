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В России неизвестный напал на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер центра"

В России неизвестный напал на журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер центра" Полиция Петербурга разыскивает мужчину, который минувшей ночью напал на журналистку из Палестины у здания бизнес-центра "Морская столица", более известного как "ЧВК Вагнер центр", в Невском районе города.
В регионе
25 августа 2023 г. 15:57
В России неизвестный напал на журналистку Al Jazeera у бывшего ЧВК Вагнер центра

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, который минувшей ночью напал на журналистку из Палестины у здания бизнес-центра "Морская столица", более известного как "ЧВК Вагнер центр", в Невском районе города.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"24 августа в 23:12 по местному времени в полицию Невского района поступило сообщение от женщины о том, что около дома 15 на Зольной улице неизвестный ей мужчина без каких-либо причин ударил ее по голове и убежал. Приняты меры к розыску и задержанию предполагаемого злоумышленника", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - гражданка Палестины, корреспондент телекомпании Al Jazeera. Местные СМИ сообщают также имя журналистки - Рания Дриди, она занимается освещением военного конфликта в Украине. С места происшествия женщину доставили в Александровскую больницу, где у нее диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Бизнес-центр с проектным названием "Морская столица" на Зольной улице, 15, был официально открыт 4 ноября 2022 года. Ранее на фасаде здания была размещена надпись "ЧВК Вагнер центр".

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Версия на английском языке Al Jazeera journalist attacked near Wagner center in Russia

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