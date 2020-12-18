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В России нашли пропавших в пещерах детей

В России нашли пропавших в пещерах детей Дети, пропавшие в Сьяновских пещерах в Подмосковье, найдены, их жизни ничего не угрожает.
В регионе
18 декабря 2020 г. 01:28
В России нашли пропавших в пещерах детей

Дети, пропавшие в Сьяновских пещерах в Подмосковье, найдены, их жизни ничего не угрожает.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.

"Дети найдены живыми, чувствуют себя нормально", - сказал он. Польшин также добавил, что для спасения детей был вызван местный житель, который хорошо знает пещеры. "Вместе с ним спасатели спустились в пещеры и нашли детей", - добавил он.

Напомним, что поступила информация о том, что группа из 10 человек, среди которых восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет, вошла в Сьяновские пещеры и не выходит на связь. Они должны были выйти из пещеры в 19:00. К месту поисков были направлены спелеологи и спасатели. Прибыв на место, они спустились в пещеру, где нашли инструктора. По его словам, при занятиях ориентированием он потерял группу. Установлено, что обрушений в пещере не было.

Сьяновские пещеры - это искусственные пещеры, которые находятся около поселка Горки Ленинские в Домодедовском районе на левом берегу реки Пахры. Они имеют большое количество штреков высотой от полуметра до 3,5 метров. Большинство из них пронумерованы, многие из участков имеют собственные названия, в некоторых проводятся даже разнообразные мероприятия: концерты, одиночные выступления. В одном из гротов, представляющий из себя большой зал с круговыми проходами, в центре которых образуются колонны, устраиваются даже дискотеки. Их общая протяженность - около 20 км.

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