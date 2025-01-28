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В России намерены ввести потолок цен на авиабилеты

В России намерены ввести потолок цен на авиабилеты К сентябрю 2025 года все российские авиаперевозчики будут обязаны представить внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику.
В регионе
28 января 2025 г. 05:58
В России намерены ввести потолок цен на авиабилеты

К сентябрю 2025 года все российские авиаперевозчики будут обязаны представить внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия".

По информации издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс РФ направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик.

Два перевозчика уже ответили, что доля авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60 процентов, а билетов по максимальному тарифу — менее 2,5 процента.

При этом потолок цен на авиабилеты данными коммерческими политиками пока нормативно не ограничивается.

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