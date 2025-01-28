В России намерены ввести потолок цен на авиабилеты

К сентябрю 2025 года все российские авиаперевозчики будут обязаны представить внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику.

К сентябрю 2025 года все российские авиаперевозчики будут обязаны представить внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику.

Как передает Report , об этом пишет газета "Известия".

По информации издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс РФ направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик.

Два перевозчика уже ответили, что доля авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60 процентов, а билетов по максимальному тарифу — менее 2,5 процента.

При этом потолок цен на авиабилеты данными коммерческими политиками пока нормативно не ограничивается.