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В России наложили арест на активы арестованного бывшего замглавы Минобороны

В России наложили арест на активы арестованного бывшего замглавы Минобороны Столичный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников.
В регионе
25 апреля 2024 г. 06:38
В России наложили арест на активы арестованного бывшего замглавы Минобороны

Столичный суд наложил обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах,

"Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным", - рассказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в среду заключил Иванова под стражу. Суд арестовал также и Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки Ивановым.

По данным следствия, Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем министра обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, вступил в преступный сговор с третьими лицами, с которыми они объединились для получения взятки.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada ordu generalının və ailəsinin əmlaklarının üzərinə həbs qoyulub

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