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В России начинают формировать цифровой профиль мигранта

В России начинают формировать цифровой профиль мигранта Цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать с 30 июня 2025 года для облегчения контроля их статуса.
В регионе
4 января 2025 г. 08:53
В России начинают формировать цифровой профиль мигранта

Цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать с 30 июня 2025 года для облегчения контроля их статуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Так, с 30 июня иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения, в том числе будут положены в основу цифрового профиля. Как сообщали в Минцифры, создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно - в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например, оформить медстраховку или записаться в МВД.

Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.

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Версия на английском языке Russia set to crease digital profiles for migrants entering country in 2025
Версия на азербайджанском языке Bu il Rusiyaya gedən miqrantların rəqəmsal profilləri yaradılacaq

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