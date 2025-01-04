В России начинают формировать цифровой профиль мигранта

Цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать с 30 июня 2025 года для облегчения контроля их статуса.

Цифровой профиль с личными и биометрическими данными въезжающих в Россию мигрантов начнут формировать с 30 июня 2025 года для облегчения контроля их статуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Так, с 30 июня иностранные граждане при въезде в Россию через любой пункт пропуска должны будут сдать отпечатки пальцев и фотографию. Эти сведения, в том числе будут положены в основу цифрового профиля. Как сообщали в Минцифры, создать цифровой профиль иностранцы при желании смогут и самостоятельно - в приложении RuID. Это аналог госуслуг для иностранцев, который разработают в рамках эксперимента. В нем можно будет сообщить о своем визите в Россию и получать услуги на территории страны, например, оформить медстраховку или записаться в МВД.

Изменения не коснутся граждан Беларуси, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей.