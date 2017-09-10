Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ В России начался Единый день голосования.

Как передает Report, 10 сентября в 8 утра по местному времени (в 00:00 10 сентября по Баку) открылись первые избирательные участки на востоке страны.

В этот день в РФ пройдет порядка 5,8 тысячи выборов и референдумов различного уровня. В 16 регионах выбирают глав субъектов федерации: это Бурятия, Карелия, Мордовия, Удмуртия, республика Марий Эл, Пермский край, Белгородская, Калининградская, Кировская, Новгородская , Рязанская, Саратовская, Свердловская, Томская, Ярославская области и Севастополя. В "городе русской славы" это будут первые в истории прямые выборы руководителя.

В шести регионах выбирают депутатов законодательных собраний: в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В Москве состоятся выборы муниципальных депутатов. Локальных "слуг народа" будут избирать в 125 районах столицы. Всего должно быть получено 1502 свежих депутатских мандата.

В качестве кандидатов в столице зарегистрировались 7665 человек.