В России начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Югре начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти. Об этом сообщает Report ссылаясь на телеканал «Россия».

Месторождение Бажановская свита ученые исследовали свыше 50 лет, разведанные запасы составляют свыше 100 миллиардов тонн нефти. На первом этапе планируется добывать до 10 миллионов тонн в год.

В настоящее время бурится первая скважина, ее глубина должна составить 2750 метров. В ближайшее время планируется пробурить еще 13 скважин.

Нефть в Баженовской свите заполняет микропоры очень твёрдой породы, сформировавшейся 145 миллионов лет назад. Чтобы извлечь нефть, камень будут дробить с помощью воды. Ее закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.

В ноябре 2017 года сообщалось, что США предсказано мировое лидерство по добыче нефти уже через несколько лет. При этом сланцевая нефть составит половину добытого.