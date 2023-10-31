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В России на заводе "Урал" произошел взрыв

В России на заводе "Урал" произошел взрыв Взрыв произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае.
В регионе
31 октября 2023 г. 14:33
В России на заводе Урал произошел взрыв

Взрыв произошел на АО "Соликамский завод Урал" в Пермском крае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился. По оперативной информации, пострадавших нет", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, сообщение о взрыве на заводе "Урал" поступило в 13:25. К месту происшествия направили 44 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. В МЧС также пояснили, что горения не было, происходил "технологический процесс". "На работу предприятия хлопок не повлиял. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ведомстве.

Информацию подтвердили на предприятии. "В одном из корпусов Соликамского завода "Урал" действительно произошел хлопок. В момент ЧП в здании никто не находился, пострадавших нет. Завод продолжает работу в штатном режиме. Обстоятельства произошедшего выясняются", - сообщили там.

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