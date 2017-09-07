В России на военном полигоне прогремел взрыв, есть погибший и раненые

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области России.

Как сообщает Reprt со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Инцидент произошел при проведении плановых стрельб из танка, один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.

Отмечается, что все пострадавшие военные оперативно доставлены в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работает комиссия ЗВО.