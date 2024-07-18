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В России на водоемах за сутки погибли 29 человек

В России на водоемах за сутки погибли 29 человек 29 человек погибли на водоемах в России в течение суток.
В регионе
18 июля 2024 г. 09:29
В России на водоемах за сутки погибли 29 человек

29 человек погибли на водоемах в России в течение суток.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

"Всего 38 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки, что на 13 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в министерстве.

По данным МЧС, утонули 29 человек, в том числе 3 ребенка, спасены 12 человек, в том числе 6 детей.

В ведомстве обратили внимание на резкий гибели людей на воде в 2024 году и попросили граждан соблюдать правила безопасности. "Необходимо выбирать для отдыха только оборудованные места, дно которых исследовано спасателями, соблюдать правила безопасного поведения на водных объектах, не оставлять детей без присмотра, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не выходить в акваторию на неисправном судне", - добавили в МЧС России.

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Версия на английском языке Russia reports surge in drowning cases

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