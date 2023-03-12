В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали

В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали

Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе региона Саратовской области России.

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