В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали

Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе региона Саратовской области России.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.
По его словам, пострадали восемь человек.
Он также уточнил, что проезд по федеральной трассе в результате инцидента затруднен.
"Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим", - сообщил Юрин.