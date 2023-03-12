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В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали

В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе региона Саратовской области России.
В регионе
12 марта 2023 г. 09:56
В России на трассе столкнулись более 15 машин, восемь человек пострадали

Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе региона Саратовской области России.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале написал начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, пострадали восемь человек.

Он также уточнил, что проезд по федеральной трассе в результате инцидента затруднен.

"Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим", - сообщил Юрин.

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