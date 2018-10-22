В России на съемках художественного фильма после наезда танка погиб каскадер

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Медынском районе Калужской области на съемках художественного фильма "Ильинские рубежи" танк наехал на каскадера Олега Шилкина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в съемке сцены участвовали два танка. Один из них должен был остановиться в трех метрах от каскадера Олега Шилкина. Однако водитель машины совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Следователи продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.