В России на съемках художественного фильма после наезда танка погиб каскадер

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Медынском районе Калужской области на съемках художественного фильма "Ильинские рубежи" танк наехал на каскадера Олега Шилкина.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в съемке сцены участвовали два танка. Один из них должен был остановиться в трех метрах от каскадера Олега Шилкина. Однако водитель машины совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Следователи продолжают работать на месте происшествия и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
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