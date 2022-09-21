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На акциях против мобилизации в России задержали более тысячи человек

На акциях против мобилизации в России задержали более тысячи человек На Арбате в центре Москвы на шествии против объявленной в России мобилизации начались задержания.
В регионе
21 сентября 2022 г. 22:35
На акциях против мобилизации в России задержали более тысячи человек

На акции против мобилизации, которые прошли в России 21 сентября, были задержаны более 1 026 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, задержания, по данным правозащитников, прошли в 38 городах. Больше всего задержанных в Москве (394 человека), Петербурге (376 человек) и Екатеринбурге (40 человек).

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем - мужчин, пребывающих в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения.

21:35

На Арбате в центре Москвы на шествии против объявленной в России мобилизации начались задержания.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, были задержаны больше десяти человек. Один из протестующих во время задержания потерял сознание.

Полиция начала задерживать протестующих сразу после начала шествия. Участники акции пытались создать цепь в начале Арбата.

На акцию протеста среди прочих вышли женщины, чьи сыновья подходят под призывной возраст.

В Петербурге около 50 протестующих вышли к Исакиевскому собору. Участники акции скандировали: "Нет войне" и "Нет мобилизации". По данным правозащитников, протестующих при задержании избивают дубинками.

Напомним, что 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Власти пообещали призвать 300 тысяч человек. Предполагается, что первыми призовут тех, кто отслужил в армии и заключил контракт на пребывание в резерве, а затем - мужчин, пребывающих в запасе. После этого по всей России начались акции протеста против этого решения. По состоянию на 20:45 по бакинскому времени, в 23 городах задержаны уже более 364 человек.

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